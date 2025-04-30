Nilüfer Belediyesi'nden Su Kalitesi İzleme Projesi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Su Kalitesi İzleme Projesi

Nilüfer Belediyesi\'nden Su Kalitesi İzleme Projesi

Nilüfer Belediyesi, 64 mahalledeki 102 noktadan su örnekleri toplayarak, su kalitesi analizlerini halka sunuyor. Proje, halk sağlığını korumak ve şeffaf bilgiyi sağlamak amacıyla yürütülüyor.

30.04.2025 12:05  Güncelleme: 12:08
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Nilüfer Belediyesi, 64 mahalledeki 102 farklı noktadan su örneğini tahlil ederek, serbest klor ölçümleri ve mikrobiyolojik analizlerini vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece hem halkı doğru bilgilendiren belediye, şeffaflık ilkesini de yerine getiriyor.

Nilüfer Belediyesi, halk sağlığını ön planda tutan örnek bir sosyal sorumluluk projesini 2006 yılından bu yana aralıksız sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Bürosu tarafından yürütülen "Su Kirliliği İzleme Çalışmaları" kapsamında, ilçe sınırları içerisindeki içme suyu kaynaklarının kalitesi titizlikle takip ediliyor. Bu kapsamda merkezdeki 42 mahallede belirlenen 73 farklı noktadan her ay düzenli olarak şebeke içme suyu numuneleri alınıyor. Kırsalda da 22 mahalledeki 29 noktadan iki ayda bir aynı özenle numuneler toplanıyor. Bu şekilde Nilüfer'in 64 mahallesinde toplamda 102 farklı noktadan alınan su örneklerinde serbest klor ölçümleri ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştiriliyor. Elde edilen analiz sonuçları ise şeffaflık ilkesi doğrultusunda ilgili kamu kurumları olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşılıyor. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların da bu bilgilere kolayca ulaşabilmesi için analiz sonuçlarını belediyenin resmi web adresinde yayınlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, yakın bir zamanda ise bu bilgilere erişimi daha da kolaylaştırmak adına "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması üzerinden de su analiz sonuçlarını vatandaşların erişimine sunmaya hazırlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Su Kalitesi İzleme Projesi - Son Dakika

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