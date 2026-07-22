Nilüfer Belediyesi'ne Avrupa'dan "Özel Takdir" ödülü - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'ne Avrupa'dan "Özel Takdir" ödülü

Nilüfer Belediyesi\'ne Avrupa\'dan "Özel Takdir" ödülü
22.07.2026 15:29  Güncelleme: 15:31
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Nilüfer Belediyesi, Avrupa Kamu Sektörü Ödülü (EPSA) 2025-2026'da 'Benim Şehrim, Benim Geleceğim'den Birlikte Üret, Birlikte Yönet'e projesiyle 'Özel Takdir' ödülüne layık görüldü. 30 ülkeden 134 başvuru arasından seçilen belediye, Türkiye'den ödül alan tek kurum oldu. Başkan Şadi Özdemir, başarının ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının ürünü olduğunu belirtti. Ödül töreni 23-25 Eylül 2026'da Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Kamu Sektörü Ödülü (EPSA) 2025-2026 kapsamında "Özel Takdir" ödülüne layık görüldü. Katılımcı yönetim anlayışıyla Türkiye'den ödül alan tek kurum olan Nilüfer Belediyesi, Avrupa'nın örnek yerel yönetimleri arasında yerini aldı.

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Kamu Sektörü Ödülü (EPSA) 2025-2026 programında uluslararası bir başarıya imza attı. Nilüfer Belediyesi, "Benim Şehrim, Benim Geleceğim'den Birlikte Üret, Birlikte Yönet'e (My City, My Future to Co-Create, Co-Manage)" projesiyle "Özel Takdir (Special Recognition)" ödülünün sahibi oldu.

30 ülkeden 134 başvuru arasından seçildi

Avrupa genelinde kamu yönetiminin tüm kademelerine yönelik düzenlenen EPSA, kamu sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaları onurlandırıyor. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen programda 30 ülkeden yapılan 134 başvuru titizlikle değerlendirildi ve yalnızca 24 proje ödül almaya hak kazandı.

"Özel Takdir" kategorisinde ise önceki yıllarda uygulanmaya başlanan, zaman içinde gelişimini sürdüren ve kamu yönetiminde kalıcı etki oluşturan 15 proje ödüllendirildi. Nilüfer Belediyesi, bu kapsama giren kurumlar arasında yer alarak Türkiye'den ödül kazanan tek kurum oldu.

Başkan Şadi Özdemir: "Bu başarı ortak aklın ürünüdür"

Elde edilen uluslararası başarının kentteki ortak katılım anlayışının bir sonucu olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Katılımcı demokrasi ve ortak akıl anlayışımızı her geçen gün güçlendirerek komşularımızın sesini stratejik kararlarımızın merkezine koyuyoruz. Avrupa ölçeğinde takdir toplayan bu model, halkımızla birlikte inşa ettiğimiz geleceğin en güçlü kanıtıdır. Elde ettiğimiz bu uluslararası başarı ve gurur tüm Nilüferlilerindir."

Katılımcı yönetim anlayışı stratejik plana yansıdı

Nilüfer Belediyesi, 2021 yılında EPSA'da finale kalarak "İyi Uygulama Sertifikası" aldığı "Benim Şehrim, Benim Geleceğim" projesini geliştirerek süreci bir adım ileriye taşıdı.

Ödüle konu olan çalışma, belediyenin 2025-2029 Stratejik Plan hazırlık sürecindeki katılımcı modeli temel alıyor. Mahalle buluşmaları, tematik çalıştaylar, odak grup toplantıları, dijital katılım araçları ve yapay zeka destekli veri analiz yöntemleriyle yürütülen süreçte kent sakinleri, Mahalle Komiteleri ve paydaşlar doğrudan söz sahibi oldu. Elde edilen görüş ve öneriler, ilçenin 5 yıllık stratejik yol haritasının şekillenmesinde aktif rol oynadı.

Ödül töreni Eylül'de Hollanda'da

Projenin ölçeklenebilirliği, kurumsallaşma düzeyi, sürdürülebilirliği ve Avrupa genelinde model oluşturma kapasitesinin dikkate alındığı değerlendirmenin ardından resmi ödül töreninin tarihi de netleşti.

Nilüfer Belediyesi, ödülünü 23-25 Eylül 2026 tarihlerinde Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenecek EPSA 2025-2026 Ödül Töreni'nde alacak. Avrupa'nın farklı ülkelerinden temsilcilerin katılacağı organizasyonda Nilüfer'in katılımcı yönetim modeli uluslararası platformda tanıtılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'ne Avrupa'dan 'Özel Takdir' ödülü - Son Dakika

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