Nilüfer Belediyesi, Örnekköy Projesi'ni Ayvaköy'de anlattı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, Örnekköy Projesi'ni Ayvaköy'de anlattı

Nilüfer Belediyesi, Örnekköy Projesi\'ni Ayvaköy\'de anlattı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ayvaköy'de mahalle sakinlerine kırsalda turizmi geliştirip, cazibe merkezi oluşturma amacıyla hayata geçirilecek olan Örnekköy Projesi'ni anlattı.

16.08.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ziyaret ettiği Ayvaköy'de, mahalle sakinlerine kırsalda turizmi geliştirip, cazibe merkezi oluşturma amacıyla hayata geçirilecek olan Örnekköy Projesi'ni anlattı.

Kırsal bölgelerin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekonomik olarak dinamik bir yapıya ulaşmasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalarına yeni bir proje ekliyor. Hayata geçireceği 'Örnekköy Projesi' ile kırsalda turizm potansiyelini büyütmeyi ve cazibe merkezi oluşturmayı amaçlıyor. Bu projenin ilk adımı ise Ayvaköy Mahallesi'nden atılıyor.

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan proje öncesinde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle sakinleri ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Ayvaköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir'e Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun, Tezcan Öztürk, Şirin Biçer, Zerrin Güleş ve Emre Karagöz'ün yanı sıra ilgili müdürler de eşlik etti. Ayvaköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Odman ve mahalle sakinlerinin de hazır bulunduğu görüşmede kırsal mahallenin nasıl güzelleştirileceğine ilişkin konuşuldu.

Başkan Şadi Özdemir, proje süreci ve hedefleri hakkında mahalle sakinlerine detaylı açıklamalarda bulundu. Cephe sağlıklaştırma projelerinin sadece görsel olmadığını anlatan Başkan Şadi Özdemir, aynı zamanda yapısal sağlık açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Örnekköy Projesi için planlanan çalışmalar ve uygulama aşamaları hakkında da bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin öneri ve eleştirilerini dinledi. Bu çalışmanın mahallelerin gelişimi için önemli bir adım olduğunu anlatan Başkan Şadi Özdemir, gelecekte benzer projelerde de mahalle halkıyla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinin de görüş ve önerilerini sunduğu programda spor tesisi, çok amaçlı salon, turizm yatırımları ve mağara turizminin geliştirilmesi konuları da ele alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi, Örnekköy Projesi'ni Ayvaköy'de anlattı - Son Dakika

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