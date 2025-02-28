Nilüfer Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Nilüfer Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırarak, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan geçirmesini sağlamak için fırın, pastane ve unlu mamul üreticilerini denetledi.

28.02.2025 13:33  Güncelleme: 13:36
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Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki fırın, pastane ve unlu mamul üreticilerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlar, pastaneler ve unlu mamul üreten işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde, işletmelerin ruhsatlarından çalışma şartlarına, iş sağlığı güvenliğinden hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle incelendi. Ekipler, işletmelerin imalathane bölümleri ve depolama alanlarının yanı sıra, çalışanların kılık kıyafetleri ile giyinme odalarının hijyen şartlarına uygunluğunu da denetledi.

Denetimlerde ayrıca ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri ve işletmelerin faaliyet alanı dışında satış yapıp yapmadıkları da kontrol edildi. İncelemelerde kurallara uymayan işletmeler için tutanak tutularak, gerekli işlemler uygulandı.

Nilüfer Belediyesi'nin halk sağlığını öncelik alan bu denetimleri, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki tüm fırınları kapsayacak şekilde devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika

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