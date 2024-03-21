Nilüfer Belediyesi Yaşlılar Haftası\'nı kutladı

Nilüfer Belediyesi; İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde kalan misafirlerinin Yaşlılar Haftası'nı kutladı.
Nilüfer Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi sakinlerini unutmadı. Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, tesis idarecileriyle birlikte yaşlılarla bir araya gelerek anlamlı günlerini kutladı. Çeşitli hediyeler vererek sürpriz yapan Özer, Başkan Turgay Erdem'in de selamlarını iletti.
Etkinlikler akşam düzenlenen iftar yemeği ile devam etti. Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinlerine Gold Majesty Hotel'de iftar yemeği düzenledi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.
Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, görev süresinin yakın zamanda dolacağını hatırlatarak, başkan olarak kendileriyle son kez iftarda bir arada olduğunu söyledi. Yaşlılara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Erdem, gecede fasıl ekibinin parçalarına eşlik ederek yaşlıların keyfine ortak oldu. - BURSA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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