Nilüfer\'de kadın dernekleri arasında \'kardeşlik\' dönemi

20.01.2026 15:36  Güncelleme: 15:38
Nilüfer Belediyesinin ev sahipliğinde bir araya gelen kadın dernekleri, 'Kardeşlik Protokolü' imzalayarak dayanışmayı artırmayı ve ortak projeler üretmeyi amaçladıklarını belirttiler. Toplantıda, kadın örgütlenmesinin önemine vurgu yapıldı ve derneklerin iş birliği ile daha etkin hizmetler sunulacağı ifade edildi.

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen kadın dernekleri, dayanışmayı artırmak, deneyim paylaşımında bulunmak ve ortak projeler üretmek amacıyla hazırlanan "Kardeşlik Protokolü"ne imza attı.

Nilüfer Belediyesi, sivil toplumla iş birliği çalışmalarını kadın dernekleri özelinde yeni bir boyuta taşıdı. İlçedeki kadın derneklerinin birbirleriyle olan iletişimini güçlendirmek amacıyla Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ile mahalle kadın derneklerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında, Nilüfer Belediyesi'nin 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği projeler, açılışlar ve faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ardından kadın dernekleri de kendi mahallelerinde yıl boyunca yürüttükleri çalışmaları paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, kadın örgütlenmesinin ve dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Derneklerin birlikte hareket etmesinin yerel hizmetlerin kalitesini artıracağını belirten Erman, "Kadınların bir arada duruşu ve dayanışması, Nilüfer'in en büyük güç kaynaklarından biri. İmzaladığımız bu kardeşlik protokolüyle, derneklerimizin birbirinden öğrenmesini ve omuz omuza vererek daha etkin projeler üretmesini hedefliyoruz. Birlikte düşünen, üreten ve paylaşan bir yapıyla çok daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Konuşmaların ardından dernek temsilcilerinin talep ve önerileri dinlendi, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yolları masaya yatırıldı.

Toplantının finalinde ise kadın dernekleri arasında "Kardeşlik Protokolü" imzalandı. 5 farklı grupta yer alan toplam 16 kadın derneği protokole imza attı. İmzalanan protokol kapsamında dernekler; ortak proje ve etkinlikler yürütme, bilgi ve deneyim paylaşımı, gönüllülük ve karşılıklı iyi niyet esasları çerçevesinde hareket etme kararı aldı. - BURSA

