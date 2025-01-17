Nilüfer'de 417. Park ve Nilbel Kafe Açıldı - Son Dakika
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Nilüfer'de 417. Park ve Nilbel Kafe Açıldı

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Nilüfer Belediyesi, Balat Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Zümrüt Parkı ve Nilbel Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Park, vatandaşların sosyalleşme ve huzurlu vakit geçirebileceği bir mekan olarak tasarlandı.

17.01.2025 14:06  Güncelleme: 14:11
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Nilüfer'in 417. parkı ve Nilbel Kafe Ahmet Yesevi Mahallesi'nde açıldı

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin 417. parkı olan Zümrüt Parkı ve Nilbel Kafe, Balat Ahmet Yesevi Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin Balat Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çalışmaları tamamladığı Zümrüt Parkı ve Nilbel Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Bülent Çaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Herkesin Nilüfer'de yaşamak istediğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Mahallelerde buluşma noktası olsun istiyoruz. Vatandaşlarımızın televizyon karşısından çıkıp aileleriyle birlikle olmasını istiyoruz. Aileler yaz akşamları kendi çay ve kahvelerini alıp parka gelsin istiyoruz. Çocuklar güvenli alanlarla sosyalleşsin. Bursa için bu mekanların daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız park içerisinde bulunan Nilbel Kafe'den çayını da alabilecek. Yaz boyunca yerde minderler üzerinde vakit geçirebilecekler. Nilüfer, herkesin yaşamak istediği bir yer. Osmangazi ve Yıldırım'ın geçen yıla göre nüfusu azalmış. Sadece Nilüfer'de artmış. Herkes Nilüfer'de yaşamak istiyor. Zümrüt Parkı'nı 5 ay içerisinde yaptık. 6 bin 905 metrekarelik bir alan, bunun 800 metrekaresi halı saha. Çocukların oynayabileceği kum parkı da mevcut" şeklinde konuştu.

Nilüfer\'de 417. Park ve Nilbel Kafe Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de 417. Park ve Nilbel Kafe Açıldı - Son Dakika

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