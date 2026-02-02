Nilüfer\'de kokuların dünyasına yolculuk

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Aromaterapi Doğal Parfüm Atölyesi"nde katılımcılar, koku duyusunu hafıza ve duygularla olan ilişkisi üzerinden keşfetti. Pancar Deposu'ndaki etkinlikte, teorik bilgilerin yanı sıra kişisel parfüm yapımı da deneyimlendi.

Nilüfer Belediyesi tarafından Pancar Deposu'nda düzenlenen "Aromaterapi Doğal Parfüm Atölyesi", Aromaterapi Uzmanı Ebru Şahin'in yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Atölyede, koku duyusu sadece fiziksel bir his olarak değil, biyolojik ve tarihi bir süreç olarak ele alındı.

Etkinlikte; kimyasal duyulara giriş, tat ve koku duyusu arasındaki ilişki, koku belleği, parfümün tarihi gelişimi, aromaterapi ve uçucu yağların etkileri gibi konular detaylıca konuşuldu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de atölyeyi ziyaret ederek katılımcıların çalışmalarını inceledi.

Duygu, bellek ve koku arasındaki ilişki

Atölye yürütücüsü Ebru Şahin, tat ve koku duyularının genellikle birbiriyle uyum içinde çalıştığını belirtti. Tat duyusunun tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere beş temel kulvardan oluştuğunu ifade eden Şahin, koku duyusunun duygu durumları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Kokuların beyindeki işleyişine dair bilgiler veren Şahin, şunları söyledi: "Limbik sistem, koku uyaranlarının doğrudan işlendiği bölgedir. Bu bölge aynı zamanda uzun süreli bellek, aşk, sevgi, nefret, öfke ve korku gibi duyguları yönlendirir. Dolayısıyla duygu, bellek ve koku arasında çok yakın bir komşuluk ilişkisinden bahsedilebilir."

Kendi parfümlerini tasarladılar

Teorik bilgilendirmelerin ardından atölyenin uygulama kısmına geçildi. Katılımcılar, farklı özlere sahip kokuları tek tek deneyimleyerek içerikleri hakkında bilgi altı. Etkinliğin sonunda katılımcılar, Ebru Şahin eşliğinde öğrendikleri teknikleri kullanarak kendi doğal parfümlerini tasarlama fırsatı buldu. - BURSA