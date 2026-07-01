Nilüfer\'de engelsiz dayanışma

Nilüfer Belediyesi ve 118-K Lions Federasyonu iş birliğiyle engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla anlamlı bir adım atıldı. Federasyonun desteğiyle temin edilen 60 tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle Nilüfer Belediyesi'ne teslim edildi.

Nilüfer'de toplumsal dayanışmanın ve engelsiz bir yaşamın desteklenmesi amacıyla anlamlı bir iş birliğine imza atıldı. 118-K Lions Federasyonu'nun katkılarıyla alınan 60 tekerlekli sandalye, Nilüfer Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle belediyeye teslim edildi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, 118-K Lions Federasyonu Genel Yönetmeni Zafer Ekici ile federasyon temsilcileri Cihan Balyeci ve Elvan Sönmez katıldı.

"Amacımız tüm engelleri birlikte aşmak"

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliklerinin kent yaşamına doğrudan dokunduğunu belirterek, "Nilüfer'i herkes için eşit, adil ve erişilebilir bir kent haline getirmek en büyük önceliklerimizden biri. Bugün burada sivil toplumun gücünü ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini görüyoruz. 118-K Lions Federasyonu'na bu anlamlı ve değerli katkıları için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Aldığımız bu destekler, ihtiyacı olan komşularımızın hayatını kolaylaştıracak ve sokağa daha rahat çıkmalarını sağlayacak. Kentimizdeki tüm engelleri, bu tür güçlü iş birlikleriyle hep birlikte aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Topluma dokunmaya devam edeceğiz"

118-K Lions Federasyonu Genel Yönetmeni Zafer Ekici ise her zaman yerel yönetimlerle ortak projeler üretmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Ekici, "Bizler, topluma fayda sağlamak ve ihtiyaç duyulan her alanda destek olmak amacıyla çalışıyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Bu 60 tekerlekli sandalyenin, doğru kişilere ulaşarak hayatları kolaylaştıracağını bilmek bizler için gurur verici. Dayanışma ruhunu büyüterek, yerel yönetimlerimizle birlikte topluma dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Tören karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi. - BURSA