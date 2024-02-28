Nilüfer Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi İş Birliğiyle Kadın Şehitler İçin Fidan Dikimi Yapıldı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi İş Birliğiyle Kadın Şehitler İçin Fidan Dikimi Yapıldı

Nilüfer Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi İş Birliğiyle Kadın Şehitler İçin Fidan Dikimi Yapıldı

Nilüfer Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi, Kurtuluş Savaşı döneminde Bursa'da şehit düşmüş kadınlar adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi'nin budama atıklarından elde edilen kompost gübreler kullanılarak 35 fidan toprakla buluşturuldu.

28.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:57
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Nilüfer Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle Kurtuluş Savaşı döneminde Bursa'da şehit düşmüş kadınlar adına fidan dikimi yapıldı.

Nilüfer Belediyesi ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi örnek bir iş birliğine imza attı. Gerçekleştirilen çalışma ile iki kurum temsilcileri, 19 Mayıs Mahallesi Piyade Sokak'taki bin 100 metrekarelik alanı Kurtuluş Savaşı döneminde Bursa'da şehit düşmüş kadınlar adına ağaçlandırdı.

Fidan dikimi programına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar'ın yanı sıra Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Sabancı ve üyeler ile 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Hatipoğlu katıldı. Fidan dikiminde Nilüfer Belediyesi'nin budama atıklarından elde edilen kompost gübreler kullanıldı. Etkinlikte 35 fidan toprakla buluştu. Dikim işleminin ardından katılımcılar; ıhlamur, pembe çiçekli akasya, altuni gövdeli dişbudak ve akça ağaçlarının bulunduğu fidanlara can suyu verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi İş Birliğiyle Kadın Şehitler İçin Fidan Dikimi Yapıldı - Son Dakika


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