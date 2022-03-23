Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerinde yapılacak çalışmalar kapsamında su kesintisi yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer'de su kesintisi için yaptığı açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi, Gönen Sokak, Pamuk Sokak ve Kubilay Sokak arasında kalan bölge ile Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi, Gazi Caddesi, Yalı Sokak, Aras Sokak, Şht. Ütğm. Mesut Beyazıt Caddesi, Kırkpınar Sokak, Mavi Sokak ve Mete Sokak arasında kalan bölge ile civarında 24.03.2022 tarihinde, 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır." - BURSA