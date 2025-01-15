BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Balat ve Ahmetyesevi Mahallesi; Sanayi caddesi, Balat cadde, Bey sokak, Farabi cadde, Başaran cadde ve civarında 16 Ocak 2025 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
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