Nilüfer'de Su Kesintisi Uyarısı

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BUSKİ, Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bölgede 30 Ağustos Cuma günü saat 09.00-18.00 arasında su kesintisi olacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 30 Ağustos 2024-28 Eylül 2024 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30 Ağustos 2024-28 Eylül 2024 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA