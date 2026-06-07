Nilüfer'de Karadeniz rüzgarı sürüyor - Son Dakika
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Nilüfer'de Karadeniz rüzgarı sürüyor

Nilüfer\'de Karadeniz rüzgarı sürüyor
07.06.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
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Bursa'da düzenlenen 2. Nilüfer Karadeniz Festivali'nin ikinci gününde horon, türküler ve Karadeniz ezgileriyle dolu dolu anlar yaşandı. Belediye başkanlarının da katıldığı etkinlikte Züleyha Savaş, Hamit Çakıcı ve Aysel Yakupoğlu gibi sanatçılar sahne aldı.

2. Nilüfer Karadeniz Festivali'nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Horon ve türkülerle geçen günde, Karadeniz ezgileri yankılandı.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen Nilüfer Karadeniz Festivali, Balat Atatürk Ormanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve Artvin Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.

Festivalin ikinci gün programı, Züleyha Savaş'ın Karadeniz ezgilerini seslendirdiği konseriyle başladı. Ardından sahneye çıkan Hamit Çakıcı'nın performansı eşliğinde horon halkaları kuruldu. Borçka Kadınlar Korosu ise yöresel ve çok sesli ezgileriyle dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecede Karadeniz müziğini rock tınılarıyla harmanlayan Marsis grubu da sahne aldı. Dinleyiciler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. İkinci günün finalini ise Aysel Yakupoğlu yaptı. Nilüferliler, sanatçının popüler şarkıları eşliğinde festivalin tadını doyasıya çıkardı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konser sonunda Yakupoğlu'na çiçek vererek teşekkür etti.

Nilüfer Karadeniz Festivali; yöresel lezzetleri, etkinlikleri ve sevilen isimlerin konserleriyle bugün sona erecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Karadeniz rüzgarı sürüyor - Son Dakika

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