Nilüfer Spor Şenlikleri\'nde 4\'üncü hafta heyecanı

Nilüfer Belediyesi'nce bu yıl 24'üncüsüsü düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, 4. hafta müsabakalarıyla devam etti. Geleceğin sporcuları kortlarda ve sahalarda yeteneklerini sergilerken, spor yapmanın ve bir arada eğlenmenin keyfini doyasıya çıkardı.

24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan sürüyor. 4'üncü hafta müsabakaları Üçevler Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen badminton turnuvalarıyla devam etti. Müsabakalar, iki gün boyunca yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Turnuvanın ilk gününde 10-14 yaş arası ortaokul öğrencileri; "Küçükler" ve "Yıldızlar" kategorilerinde kız-erkek olarak 4 ayrı bölümde mücadele etti. İkinci günde ise heyecan, ilkokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin karşılaşmalarıyla devam etti. Toplamda 200'e yakın öğrencinin katıldığı badminton turnuvalarında, her takım 4 öğrenciden oluşurken, Nilüfer genelinden birçok okul müsabakalarda yerini aldı.

Kortlarda tenis şöleni

Şenliklerin bir diğer ayağı olan tenis turnuvaları ise Nilüfer Park ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5 Mayıs Salı günü başlayan ve 10 gündür kesintisiz devam eden karşılaşmalarda, Nilüfer genelindeki 40'a yakın okuldan 600'ü aşkın öğrenci kortlara çıktı. 8-17 yaş grubundaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı turnuvanın son gününde, 8 yaş kategorisindeki 72 ilkokul öğrencisi yeteneklerini sergiledi. Büyük bir rekabete sahne olan turnuvalar sonunda, takımlarda ve bireysel sıralamada başarılı sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Tenis müsabakalarında minik sporcuları yalnız bırakmayan veliler de çocuklarının heyecanına ortak olarak turnuvaya renk kattı.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, farklı branşlardaki etkinliklerle öğrencileri sporun birleştirici gücüyle buluşturmaya devam ederken, son hafta Kardeş Kentler müsabakaları ile devam edecek. - BURSA