Nilüfer Spor Şenlikleri'nde 4'üncü hafta heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer Spor Şenlikleri'nde 4'üncü hafta heyecanı

Nilüfer Spor Şenlikleri\'nde 4\'üncü hafta heyecanı
15.05.2026 16:02  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 24. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde badminton ve tenis turnuvaları yapıldı. 200'e yakın öğrenci badmintonda, 600'ü aşkın öğrenci teniste mücadele etti.

Nilüfer Belediyesi'nce bu yıl 24'üncüsüsü düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, 4. hafta müsabakalarıyla devam etti. Geleceğin sporcuları kortlarda ve sahalarda yeteneklerini sergilerken, spor yapmanın ve bir arada eğlenmenin keyfini doyasıya çıkardı.

24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan sürüyor. 4'üncü hafta müsabakaları Üçevler Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen badminton turnuvalarıyla devam etti. Müsabakalar, iki gün boyunca yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Turnuvanın ilk gününde 10-14 yaş arası ortaokul öğrencileri; "Küçükler" ve "Yıldızlar" kategorilerinde kız-erkek olarak 4 ayrı bölümde mücadele etti. İkinci günde ise heyecan, ilkokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin karşılaşmalarıyla devam etti. Toplamda 200'e yakın öğrencinin katıldığı badminton turnuvalarında, her takım 4 öğrenciden oluşurken, Nilüfer genelinden birçok okul müsabakalarda yerini aldı.

Kortlarda tenis şöleni

Şenliklerin bir diğer ayağı olan tenis turnuvaları ise Nilüfer Park ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5 Mayıs Salı günü başlayan ve 10 gündür kesintisiz devam eden karşılaşmalarda, Nilüfer genelindeki 40'a yakın okuldan 600'ü aşkın öğrenci kortlara çıktı. 8-17 yaş grubundaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı turnuvanın son gününde, 8 yaş kategorisindeki 72 ilkokul öğrencisi yeteneklerini sergiledi. Büyük bir rekabete sahne olan turnuvalar sonunda, takımlarda ve bireysel sıralamada başarılı sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Tenis müsabakalarında minik sporcuları yalnız bırakmayan veliler de çocuklarının heyecanına ortak olarak turnuvaya renk kattı.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, farklı branşlardaki etkinliklerle öğrencileri sporun birleştirici gücüyle buluşturmaya devam ederken, son hafta Kardeş Kentler müsabakaları ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Spor Şenlikleri'nde 4'üncü hafta heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:01:42. #7.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Spor Şenlikleri'nde 4'üncü hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.