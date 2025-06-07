Nişanlıya Süslenmiş Koyun Hediye

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir genç nişanlısına süslediği koyunu hediye etti.

Karapınar'da 'nişanlıya kurbanlık koç veya koyun hediye etme' geleneği yaşatılmaya çalışılıyor. Uzun yıllardır devam eden bu geleneği öğrenen Şeref Ünlü nişanlısı Havva Emre'ye tüller, kurdeleler ve balon kullanarak süslediği koyunu hediye etti. Karapınar'da damat adayları Kurban Bayramı'nda süslenmiş bir koç veya koyun hediye ediyor. Şeref Ünlü hediye edeceği koyunu büyük bir özenle süslerken, koyunun başının üzerine bir de altın bilezik koydu. Damat adayı Şeref Ünlü, "Eskiden beri büyüklerimden duyuyordum böyle bir gelenek olduğunu. Bunu uygulamak bana da nasip oldu. Koyunumuzu kendi ellerimle süsledim. Daha sonra bir de altın bilezik koydum. Unutulmaması gereken bir gelenek olduğunu düşünüyorum. Nişanlım da büyük mutluluk yaşadı" dedi.

Karapınar'da nişanlı kızın ailesine, erkek tarafının iyi niyet ve saygı göstergesi olarak sunulan özel bir hediye olan koyun veya koç erkek tarafı tarafından özenle seçilerek süsleniyor. Süslenen koç veya koyun, damat adayı ve ailesi ile birlikte kız evine götürülürken, kız tarafı ise hediyeyi kabul edip ikramlarda bulunuyor. - KONYA