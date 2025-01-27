Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

Yerel

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, tamamlanan yol çalışmasının ardından teşekkür ziyaretinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kocatepe Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Avcı ve Tuluktaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurt, her iki mahalle arasında yapımı tamamlanan yol çalışmasının ardından Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Gerçekleştirilen yol yapım çalışması, mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağladı. Muhtarlar, bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Başkan Ali Doğan'a şükranlarını sundular.

Başkan Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu tür çalışmalarla mahallelerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlaması bizler için öncelikli bir konu" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sırasında, gelecekteki projelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Ali Doğan, halkın taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti. - GAZİANTEP