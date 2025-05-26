Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Esnafları Ziyaret Etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede yürüttüğü halkla buluşma programları kapsamında Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret etti. Başkan Doğan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem vatandaşlarla hem de bölge esnafıyla yakından ilgilendi, talep ve önerileri dinledi.

Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Doğan, sıcak ve samimi sohbetlerle vatandaşlarla bağ kurdu. Esnafın günlük yaşantısına dair bilgi alan, karşılaşılan sorunları dinleyen Doğan, çözüm odaklı yaklaşımıyla takdir topladı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Doğan, "Esnaflarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmek, güler yüzlerini görmek ve samimi sohbetlere dalmak bizler için büyük bir mutluluktu.

Misafirperverlikleri ve içten karşılamalarıyla bizleri en güzel şekilde ağırlayan tüm esnaf kardeşlerime ve hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya; dertleriyle dertlenip, ilettikleri her sorunu çözümle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan'ın esnaf ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, belediyenin halkla iç içe yönetim anlayışının güzel bir örneği olarak değerlendirildi. - GAZİANTEP