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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleşen ziyarette, Tümgeneral Şen ile bir süre sohbet eden Doğan, özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Jandarma'nın, milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışan köklü bir kurum olduğunu ifade eden Doğan, "İlçemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı Jandarma Komutanımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel ve başarılı hizmetler yapacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Devlet adamı kimliği, nezaketi ve samimiyetinden dolayı komutanımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Tümgeneral Halil Şen ise ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Ali Doğan'a teşekkür etti. - GAZİANTEP