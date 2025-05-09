Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, İşçileriyle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, İşçileriyle Kahvaltıda Buluştu

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, İşçileriyle Kahvaltıda Buluştu

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Menderes Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına katılan işçilerle bir araya gelerek onlara teşekkür etti ve birlikte kahvaltı yaptı. Doğan, Nizip için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

09.05.2025 14:52  Güncelleme: 14:54
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, güne Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarına katılan belediye işçileriyle bir araya gelerek başladı.

Sabahın erken saatlerinde çalışma sahasına giden Başkan Doğan, ilk olarak ekiplerin yürüttüğü faaliyetleri yakından takip etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların ardından Başkan Doğan, sıcak asfalt seriminde görev alan işçilerle birlikte kahvaltı yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, Başkan Doğan işçilerle sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi. İşçilerin emeklerinin ve özverili çalışmalarının önemine vurgu yapan Doğan, onlara teşekkürlerini iletti.

Kahvaltı sırasında bir açıklama yapan Başkan Ali Doğan, "Güne, sıcak asfaltın üzerinde alın teri döken kıymetli emekçi kardeşlerimizle omuz omuza başladık. Onlarla aynı sofrayı paylaşmak, aynı amaç uğruna çalışmak, bana ayrı bir güç verdi" ifadelerini kullandı.

Nizip için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Doğan, yeni alınan asfaltlama aracının da bereketiyle ihtiyaç duyulan her yere sıcak asfalt hizmetini ulaştıracaklarının müjdesini verdi.

Doğan, "Hep birlikte, el ele vererek Nizip'imizi daha güzel, daha yaşanabilir bir yuvaya dönüştüreceğiz. Şehrimize olan inancımız ve azmimizle, durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Doğan'ın işçilerle bir araya gelmesi ve onlarla aynı sofrayı paylaşması, belediye çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı.

Nizip Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ali Doğan, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, İşçileriyle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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