Nizip Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Hız Verdi - Son Dakika
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Yerel

Nizip Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Hız Verdi

Nizip Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Hız Verdi

Nizip Belediyesi, güvenliği artırmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binaların yıkımına hız verdi. Belediye Başkanı Ali Doğan, şehir genelinde tehlike arz eden metruk binaların yıkımı ile güvenli ve yaşanabilir bir çevre sağlanacağını belirtti.

24.02.2025 14:38  Güncelleme: 14:40
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Nizip Belediyesi, ilçede güvenliği artırmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binaların yıkımına hız verdi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın liderliğinde şehri daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede güvenliği artırmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binaların yıkımına hız verdi. Şehir genelinde tehlike arz eden ve çevreye olumsuz etkilerde bulunan metruk binaların yıkımı, Belediye'nin öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.

Başkan Ali Doğan, yaptığı açıklamada, "Şehrimizi daha güvenli, daha düzenli ve daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden metruk binaları ortadan kaldırarak, hem görüntü kirliliğini engelliyor hem de halkımıza daha temiz bir çevre sunuyoruz" dedi.

Son olarak Düzbayır, Güder, Çanakçı, Bağlıca ve Kocatepe mahallelerinde yer alan ve tehlike oluşturan metruk binaların yıkımları tamamlandı. Belediye, bu çalışmalarla hem şehir estetiğini iyileştirmeyi hem de yaşanabilecek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Hız Verdi - Son Dakika

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