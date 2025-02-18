Nizip Belediyesi, Modern ve Temiz Bir Şehir İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın öncülüğünde, belediye ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hem merkezde hem de kırsal alanlarda eşit hizmet anlayışını benimseyen ekipler, Nizip'i daha modern, daha temiz ve daha sağlıklı bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Ekipler, yol açma ve parke taşı döşeme işlemleriyle şehrin ulaşım ağını güçlendirirken, aynı zamanda genel temizlik çalışmalarıyla çevreyi temiz tutuyor. Park ve bahçelerde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, ağaçların hastalıklardan korunması için ilaçlama işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

Başkan Ali Doğan, "Şehrimizin her köşesine eşit hizmet götürerek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Nizip'in her alanında modern altyapı ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Nizip Belediyesi, hem doğayı koruyarak hem de şehri daha yaşanabilir bir hale getirerek, halkına kaliteli bir yaşam sunmayı hedefliyor. - GAZİANTEP