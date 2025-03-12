Nizip Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Seferberliği - Son Dakika
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Nizip Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Seferberliği

Nizip Belediyesi\'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Seferberliği

Nizip Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve çeşitli yardımlar ulaştırarak dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, bu mübarek ayın paylaşma ve yardımlaşma zamanı olduğunu vurguladı.

12.03.2025 14:01  Güncelleme: 14:04
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Nizip Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde, Belediye Başkanı Ali Doğan'ın öncülüğünde, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kapsamlı bir yardım seferberliği başlattı.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturuyla hareket eden belediye ekipleri, özellikle bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye aşevinde, deneyimli aşçılar tarafından özenle hazırlanan sıcak yemekler, her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi hanelere servis ediliyor. Yemekler, hijyenik şartlarda paketlenerek, belediye personeli tarafından kapı kapı dolaşılarak teslim ediliyor.

"Bu iyilik, gücümüz yettiğince büyütmeye devam edeceğiz"

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, "Bizler, büyük bir aileyiz ve bu mübarek ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onlarla aynı sofrayı paylaşmak en büyük önceliğimiz. Aşevimizde hazırlanan sıcak yemekler, sadece karınları doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda gönüllere de dokunuyor. Bu iyilik gücümüz yettiğince büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, paylaşmak iyileştirir, dayanışma güçlendirir" dedi.

Belediye ekipleri, yemek dağıtımının yanı sıra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onların sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyor. Ramazan ayının manevi ikliminde, vatandaşlarla kurulan bu gönül bağı, Nizip'te dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiriyor.

Nizip Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sadece sıcak yemek dağıtımıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çeşitli destekler de sunuluyor. Ayrıca, Ramazan etkinlikleri kapsamında, iftar sofraları, çocuklar için eğlenceler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Nizip'te Ramazan bereketi

Nizip Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği bu anlamlı çalışmalar, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, belediyenin kendilerini yalnız bırakmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu bilmenin huzurunu yaşıyor.

Nizip'te Ramazan ayı, belediyenin ve vatandaşların el ele verdiği bir dayanışma ve bereket ayına dönüşüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Seferberliği - Son Dakika

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