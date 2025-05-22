Nizip Belediyesi\'nden Yaşam Kalitesini Artıran Hizmetler

Nizip Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çok yönlü çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Başkan Ali Doğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla sağlıklı çevre, güvenli şehir, konforlu ulaşım ve yenilenen yeşil alanlar hedefleniyor.

Belediye ekipleri, Kocatepe, Sekili ve Uluyatır Mahalleleri'nde gerçekleştirdiği ilaçlama faaliyetleriyle haşereyle mücadele ederek daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuyor. Öte yandan, Kayalar Mahallesi'ndeki metruk binanın yıkımını sürdüren ekipler, hem şehir estetiğini iyileştiriyor hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor.

Nizip Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak amacıyla Kale, Aşağıçardak ve Menderes Mahalleleri'nde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sayede vatandaşlar, daha modern ve güvenli yollara kavuşuyor.

Yeşil alanların önemine dikkat çeken Nizip Belediyesi, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahalleleri'ndeki parklar başta olmak üzere tüm parkları baştan aşağı yeniliyor. Bu çalışmalarla, vatandaşların dinlenebileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği daha ferah ve modern sosyal alanlar oluşturuluyor.

Nizip Belediyesi, ilçenin her köşesinde aktif bir şekilde çalışarak şehri güzelleştirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - GAZİANTEP