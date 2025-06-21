Nizip Belediyesi\'nden YKS Öğrencilerine Ücretsiz Ulaşım Desteği

Nizip Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Nizip Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde sınava girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.

Öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri tarafından sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı. Belediye Başkanı Ali Doğan, "Gençlerimizin böyle önemli bir günde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların hayallerine ulaşmaları için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Doğan, "Hayallerinize bir adım daha yaklaştığınız bu yolculukta her zaman yanınızdayız" dedi. Nizip Belediyesi, bu yıl da gençleri yalnız bırakmayarak, sınav sürecinde hem moral desteği sağladı hem de ulaşım konusunda kolaylık sundu.

Bu arada öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise sınavların yapılacağı okullarda ziyaret ettiği öğrencilere başarılar diledi. - GAZİANTEP