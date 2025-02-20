Nizip Belediyesi\'nden Yol İyileştirme Hamlesi

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Başkan Ali Doğan'ın öncülüğünde, belediye ekipleri Nizip'in dört bir yanında önemli yol iyileştirmeleri yaparak, hem güvenliği artırıyor hem de şehir içi ve kırsal mahallerdeki ulaşımı daha kolay hale getiriyor.

Bu kapsamda, 67 bin 412 metrekare sathi kaplama serme işlemi gerçekleştiren Nizip Belediyesi, şehirdeki birçok mahalleyi modernize ederek yaşam kalitesini artırıyor.

Bu çalışmalar, sadece yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda halkın gönlünü de birleştiriyor. Belediyenin yürüttüğü bu projeler, Nizip'in geleceği için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Nizip halkının beklentilerine kulak vererek, güçlü bir altyapı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ali Doğan, "Belediyemiz, her geçen gün daha fazla başarıya imza atıyor. Bu hizmetlerin, Nizip'in büyüyen ve gelişen yüzüne önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP