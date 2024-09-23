Nizip\'te Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Sürüşü ile Kutlandı

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Avrupa Hareketlilik Haftası, Nizip Belediyesi'nin organizasyonuyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belirlenen temaya uygun kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bisiklet sürüşü ile son buldu. Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, Belediye Meclis Üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ile birlikte bisiklet sürdü.

Nizip Belediyesi önünde başlayan bisiklet sürüşü Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda tamamlandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdiklerini belirten Kaymakam Osman Uğurlu, "Günlük mesai çalışması içerisinde hareketsiz kalan vücudun bisiklet başta olmak üzere bir spor aktivitesi ile harekete geçmesi lazım. Bu sebeple bu etkinliği düzenleyen Belediyemize teşekkür ediyor tüm vatandaşlarımızı yürüyüş yapmaya ve bisiklet kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Doğan ise, "Sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için tüm vatandaşlarımızı sadece bu haftaya özel değil her gün bisiklet kullanmaya davet ediyor, düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğimize katılan ilçe kaymakamımız, meclis üyelerimiz ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi. - GAZİANTEP