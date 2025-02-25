Nizip'te Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları - Son Dakika
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Nizip'te Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları

Nizip\'te Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları

Nizip Belediyesi ekipleri, dondurucu soğuklar nedeniyle oluşan buzlanmayı önlemek için gece boyunca tuzlama çalışması yaptı. İlçe sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

25.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:18
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Nizip Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelinde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede, özellikle gece saatlerinde bazı bölgelerde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşamaması için, gece boyunca aralıksız bir şekilde tuzlama çalışması yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına devam etti.

Ekipler, özellikle ana arterler, yokuşlar, kavşaklar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde tuzlama yaparak buzlanmanın önüne geçmeye çalıştı.

Buzlanmaya karşı yapılan çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yollarda güvenli bir şekilde seyahat edebildiklerini belirterek, Belediye Başkanı Ali Doğan ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip'te Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları - Son Dakika

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