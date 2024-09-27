Nizip'te Kırsal Mahallelere Yeni Yol Müjdesi - Son Dakika
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Nizip'te Kırsal Mahallelere Yeni Yol Müjdesi

Nizip\'te Kırsal Mahallelere Yeni Yol Müjdesi

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, kırsal mahallelerdeki yol yapım taleplerine yanıt vererek Gürbaşak ile Kuzuyatağı Mahallesi arasındaki yolu yapımına başladı. 30 kilometrelik mesafe 5 kilometreye düşecek.

27.09.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, kırsal mahallelerdeki vatandaşların yol yapım talebini geri çevirmedi.

Gürbaşak, Kamışlı, Köseler, Duraklı, Şıhhasan, Gaziler ve Alahacı mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, Başkan Doğan'dan ilçeye bağlı Gürbaşak ile Yavuzeli ilçesine bağlı Kuzuyatağı Mahallesi arasındaki uzun ve zorlu yolun yapılmasını talep etti.

Belediye Başkanı Ali Doğan'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki mahalle arasında yol yapım çalışmasına başladı.

Yol tamamlandığında iki mahalle arasındaki 30 kilometrelik mesafe 5 kilometreye düşecek.

Her mahalleye eşit şekilde hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade eden Doğan, "Her talep bizim için emirdir diyerek çalışıyor ve vatandaşlarımızın talebini hizmete dönüştürüyoruz. Şuana kadar birçok kırsal mahallemizde arazi yolları açtık, yine aynı şekilde bozulan yollarımızın bakım onarımını üstlenerek ihtiyaç duyulan bölgelere de yeni yollar yaptık. Bu çalışmamızda özellikle Gürbaşak ve yakın mahallelerimizin talebiydi şuan yapımı süratle ilerleyen yolumuzu en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" sözlerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip'te Kırsal Mahallelere Yeni Yol Müjdesi - Son Dakika

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