Nizip'teki Elim Patlama: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede oksijen kaynağıyla yapılan kesim işlemi sırasında tanker içerisindeki gazın patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi, yaralı vatandaşlara ise geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Olayın ardından açıklama yapan Başkan Doğan,"İlçemiz Sanayi Sitesi'nde meydana gelen elim iş kazası hepimizi derinden üzüntüye boğdu. Bu tür acı olaylar, sadece aileleri değil, tüm toplumumuzu etkileyen büyük bir kayıptır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede yaşanan patlama sonucunda iki vatandaş hayatını kaybetmiş, üç vatandaş ise ağır yaralanmıştı.

Olay yerine giden Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Meşe ve Fatih Akın, gerekli birimlerle iletişime geçerek olayın hemen ardından bölgedeki çalışmaların takipçisi olmuşlardır. - GAZİANTEP