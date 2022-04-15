Notre Dame'in önünde "Kutsal Cuma" töreni - Son Dakika
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Notre Dame'in önünde "Kutsal Cuma" töreni

15.04.2022 17:20
Notre Dame'in önünde "Kutsal Cuma" töreni

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin önünde bir araya gelen yüzlerce Katolik, "Kutsal Cuma" törenine katılarak dualar etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin önünde bir araya gelen yüzlerce Katolik, "Kutsal Cuma" törenine katılarak dualar etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali, 3 yıl önce yangından hasar görmesinin ardından bugün "Kutsal Cuma" törenine ev sahipliği yaptı. Katedralin önünde toplanan yüzlerce Katolik, "Kutsal Cuma" töreninde dualar edip, şarkılar söyledi. Törene katılan Notre Dame Katedrali'nin Rektörü Patrick Chauvet yaptığı konuşmada, "Fırtınanın kalbinde bize barışı geri getirmek için burada, bizim yanımızda olduğunuza inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ara vererek bugün restorasyon alanını ziyaret etmesi bekleniyor.

Notre Dame Katedrali, 2019'da çıkan yangının ardından kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Macron, restorasyon çalışmalarının devam ettiği katedrali Paris'in Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacağı 2024 yılına kadar ibadete yeniden açma sözü vermişti.

Kutsal Cuma, Hristiyanların Paskalya Bayramı öncesine denk gelen ilk Cuma gününde Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Golgota tepesindeki ölümünün anıldığı gün olarak biliniyor. - PARİS

Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni
Notre Dame'in önünde Kutsal Cuma töreni

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Notre Dame Katedrali, Fransa, Paris, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Notre Dame'in önünde 'Kutsal Cuma' töreni - Son Dakika


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