Notre-Dame Katedrali, 5 yıl sonra yeniden açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Notre-Dame Katedrali, 5 yıl sonra yeniden açılıyor

Notre-Dame Katedrali, 5 yıl sonra yeniden açılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali, 8 Aralık'ta yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Katedralin yeniden inşa çalışmaları 2022'de başlamış ve 250'den fazla firma ile yüzlerce sanatçı, mimar ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yangının nedeni ise henüz belirlenememiştir.

15.04.2024 17:06
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Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralıkta açılması planlanıyor.

Paris'in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da meydana gelen yangının üzerinden tam 5 yıl geçti. Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, tarihi yapının 8 Aralık'tan itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağını söyledi. Sürecin teslim tarihine ve bütçeye uygun ilerlediğini belirten Jost, molozların temizlenmesi ve temellerin sağlamlaştırılmasının ardından 2022'de başlayan yeniden inşa çalışmalarına 250'den fazla firma ile yüzlerce sanatçı, mimar ve uzmanın katıldığını ifade etti.

Paris'in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali'nde 2019'da çıkan yangında Katedralin çatısının tamamı çökmüş ve kulesi yıkılmıştı. Yangının ardından katedralin onarım çalışmaları için başlatılan kampanyada 846 milyon euro bağış toplanmıştı.

Tarihi yapıda çıkan yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi. - PARİS

Kaynak: İHA

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