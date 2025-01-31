Nüfus Mübadelesinin 102. Yıl Dönümü Büyükçekmece\'de Anıldı

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Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, nüfus mübadelesinin 102. yıl dönümünde mübadeleye tabi tutulan mübadil ailelerin torunlarına hüzün dolu hikayenin tarihsel yönünü anlattı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte mübadil şarkıları dinletisi yoğun ilgi görürken, program öncesinde düzenlenen 1. Kuşak Mübadele Fotoğraf Sergisi, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Mübadele tarihi ve yaşanan zorluklar konuşuldu

Nüfus Mübadelesinin 102.yılı Büyükçekmece'de anlamlı etkinliklerle anıldı. Büyükçekmece Belediyesi ile Büyük Mübadele Derneği ve Tepecik Trakya Rumeli ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleşen geceye katılım yoğun oldu. Mübadeleye dair yaşanmışlıkların yer aldığı 1. Kuşak Mübadele Fotoğraf Sergisi, izleyenlere o dönemin ruhunu yaşatırken, Tarihçi-Yazar Sinan Meydan'ın söyleşisinde, mübadele tarihi ve mübadele sırasında yaşanan zorluklar anlatıldı. Gecenin finali, mübadeleye ait eski şarkıların değerli sanatçıların muhteşem sesleriyle seslendirdiği mübadil şarkıları dinletisi ile son buldu. Program sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün emeği geçen herkese teşekkür ederek, geceye katkı sunanlara plaketlerini takdim etti.

"Çok dramatik bir olaydır"

Nüfus Mübadelesinin 102.yılının anıldığı etkinlikte sahnede konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mübadelenin dramatik bir olay olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Mübadele, olayın adı. Mübadil, buna uğrayan ve çok dramatik bir şekilde ülkelerini, yaşadıkları toprakları, evleri, aşkları, sokakları, caddeleri terk edip yer değiştiren insanlar. Bunların tamamının toplamı iki Ulus Devletin doğuşu. Bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bir diğeri de Yunanistan Cumhuriyeti. Bu iki Ulus Devleti doğma süreci içerisinde bu mübadil demek yaşanacakmış. Türkler ile Rumların değişimi değildir. Müslümanlar ile Hristiyanların veya Ortodoksların değişimidir. Dramatik bir konudur. Şimdi aldığımız bir kararla Celaliye'de üç katlı eski, tarihi binayı Yunanistan'dan şehrimize sürekli gelen mübadillerin kalabilecekleri bir Butik Otel yapmak üzere Ekrem İmamoğlu Başkanımın ekibi ile düğmeye bastık. İnşallah o da burada bir simge olacaktır."

Geceye 24. Dönem milletvekili Süleyman Çelebi, BELTUR Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, Büyük Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz, Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özcan, Trakya ve Balkanlar Dayanışma ve Kültür Derneği Kumburgaz Şubesi Başkanı Sayın Leman Sert, Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı sanatçı Suat Suna'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL