Nursena\'nın Tornacılık Başarısı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Nursena Kandemir, çocukluğundan bu yana içinde büyüdüğü sanayide tornacılık yaparak erkek mesleği olarak görülen bir alanda kadınların da başarılı olabileceğini gösteriyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nursena Kandemir, eğitim hayatının yanı sıra sanayide çalışmayı sürdürüyor. Çocukluğundan itibaren sanayi ortamının içinde büyüyen Kandemir, okul çıkışlarında eve gitmek yerine ailesinin çalıştığı iş yerine gelerek yapılan işleri izlediğini ve öğrenmeye çalıştığını belirtiyor.

Sanayinin kendisi için yalnızca bir çalışma ortamı olmadığını ifade eden Kandemir, çocukluğundan beri bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Kandemir, "Çocukluğumdan beri sanayiyle hep iç içe büyüdüm. Eve gitmek yerine okul çıkışlarında buraya gelir, babamlar neyle uğraşıyor diye bakar, öğrenmeye çalışırdım. Hala aynı şekilde devam ediyorum" dedi.

Sanayide çalışmanın zaman zaman yorucu olduğunu ancak bu yorgunluğu da sevdiğini dile getiren Kandemir, tornacılığın ailesinden kendisine aktarılan bir meslek olduğunu ifade etti.

"Sanayide çalışmak yorucu olabiliyor ama bu yorgunluğu bile seviyorum" diyen Kandemir, "Dedemden babama, babamdan da bize geçen bir miras gibi bu meslek" ifadelerini kullandı.

"Mesleğin cinsiyeti yok"

Tornacılığın toplumda daha çok erkeklere özgü bir meslek olarak görüldüğünü belirten Nursena Kandemir, bu düşüncenin yanlış olduğunu söyledi. Kandemir, "Halk arasında erkek mesleği olarak görünen bir meslek tornacılık. Ama bence çok yanlış bir düşünce. Mesleğin cinsiyeti yoktur. Eğer o mesleği icra edebilecek istek ve yeteneğin varsa bunu her şekilde başarabilirsin. Ben bu şekilde düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kadınların istedikleri takdirde her mesleği yapabileceğini vurgulayan Kandemir, kendi hikayesinin de bunun bir örneği olduğunu ifade etti. Üniversitede elektrik-elektronik mühendisliği eğitimi alan Nursena Kandemir, bir yandan akademik eğitimini sürdürürken diğer yandan çocukluğundan beri içinde bulunduğu sanayide çalışmaya devam ediyor. Kandemir, kadınların meslek seçimlerinde toplumsal önyargılara takılmadan ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Kadınlar her mesleği yapabilir" mesajını verdi.

Nursena Kandemir'in hikayesi, geleneksel olarak erkeklerin ağırlıklı olduğu sanayi sektöründe kadınların da emekleri, yetenekleri ve azimleriyle yer alabileceğini ortaya koyuyor.