Nusaybin’de 12 şehit için anma programı düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 yıl önce Suriye'den atılan havan ve roketler sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Programda 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başarıyla tamamlanması ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin önemine değinildi.

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okunarak, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dua edildi. Programa katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 2019 yılında Nusaybin'de şehadete eren 12 vatandaşı anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Şehitlere rahmet dileyen Akkoyun, şöyle konuştu:

"Rabbim, vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız, birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz için canlarını siper eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Makamları ali olsun inşallah. Ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Sizler de biliyorsunuz ki Mardin, geçmişten bugüne her zaman birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri olmuştur."

"Terörsüz Türkiye süreci bu topraklarda barışın, huzurun ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi için çok önemli bir fırsattır"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Vali Akkoyun, "Sizler de biliyorsunuz ki bu topraklar geçmişte çok acılar yaşadı. Nusaybin, bu acıların en yoğun yaşandığı yerlerden biri oldu. Bizler de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi partilerin destekleri ve kurumlarımızın büyük gayretleriyle hayata geçen ve bugün gerçekten büyük bir başarıya ulaşan Terörsüz Türkiye sürecine hep birlikte sahip çıkacağız. Terörsüz Türkiye süreci, bu topraklarda barışın, huzurun ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi, yüzyıllar boyunca devam etmesi için çok önemli bir fırsattır. Elbette tek amacımız ve tek gayemiz, ülkemizin tamamında ve bölgemizde huzurun ve kardeşliğin hakim olmasıdır. Bu toprakların mayasında kardeşlik vardır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

"Devletimizin ve hükümetimizin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığı bu adımların kalıcı bir huzura dönüşmesini bütün kalbimle diliyorum"

Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ise, yaptığı konuşmada babasına olan özlemini dile getirdi. Babasının yokluğuna alışamadığını belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar geçti baba, takvimler değişti, çocuklar büyüdü, sokaklar da değişti baba. Ama insan bazı günleri takvimden silemiyor. Çünkü bazı tarihler kağıda değil, insanın kalbine işliyor. Ben senin kızın olarak yıllardır şunu öğrendim: İnsan babasının yokluğuna alışamıyor. Sadece onun olmadığı bir hayatta yaşamayı öğreniyor. Çocukken babaların ölebileceğini bilmiyor insan. Babalar hep eve döner sanıyorsunuz. İşte bizim hikayemizin en ağır cümlesi de budur: Sen eve dönmedin baba. Biz bugün artık o ateşin hiçbir yere düşmemesini istiyoruz. Çünkü acının dili olmadığını görüyoruz."

Terörün sona ermesi için yürütülen sürece destek verdiklerini ifade eden Demir, "Bugün ülkemizde silahların tamamen susması, terörün sona ermesi ve çocuklarımızın korkusuz bir gelecekte yaşaması için önemli bir süreç yürütülüyor. Devletimizin ve hükümetimizin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığı bu adımların kalıcı bir huzura dönüşmesini bütün kalbimle diliyorum" dedi.

Programa Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program, duaların ardından sona erdi.