Nusaybin'de bakım alanına giren araç belediye personelini öldürdü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nusaybin'de bakım alanına giren araç belediye personelini öldürdü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nusaybin\'de bakım alanına giren araç belediye personelini öldürdü, 2 kişi yaralandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yol bakım alanına girmesi sonucu bir belediye personeli yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir aracın yol bakım ve onarım çalışması yapan belediye ekiplerinin bulunduğu alana girmesi sonucu belediye personeli Zana Çelik (37) yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışması yürüttüğü alana girdi. Araç, burada görev yapan belediye personeline, iş makinesine ve belediye aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, belediye personeli Zana Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Zarav A. (15) ile Mustafa S. (21), ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Devlet HastanesiTrafik Kazaları3. SayfaİncelemeNusaybinMardinGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti Devre arasında gönderiyor Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
00:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
00:18
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 02:08:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Nusaybin'de bakım alanına giren araç belediye personelini öldürdü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei