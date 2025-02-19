Ödemiş Belediyesi'nden Çocuklara Psikolojik Destek

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Ödemiş Belediyesi "Çocuk Danışma Merkezi" ile çocuklara psikolojik destek hizmeti veriyor. Görevli psikolog tarafından çocuklara okula hazırlık süreci ve uyum sorunları, dikkat eksikliği gibi birçok konuda destek sağlanıyor.

Ödemiş Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren "Çocuk Danışma Merkezi", Her hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri randevu sistemiyle çalışmalarını sürdürüyor. 3-18 yaş grubundaki kitleye uygun iletişim yöntemleri kullanılan merkezde, ilk olarak oyun terapisi, çocuk değerlendirme testleri ve resim analizi ile bilişsel davranışçı terapi metotları uygulanıyor. Değerlendirmeler sonucunda okula hazırlık süreci ve uyum sorunları, arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar, dikkat eksikliği, depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular, travma, fiziksel ve duygusal istismar, bilgisayar, telefon internet bağımlılığı gibi konularda destek sağlanıyor. Çocuk Danışma Merkezi'ne hizmet almak isteyen vatandaşlar önceden 0 232 508 45 05 numaralı telefondan randevu alarak Görevli psikolog tarafından oluşturulan seanslarla katılabilir. - İZMİR