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Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi - Son Dakika

Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi

05.11.2021 14:42
Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi

Antalya'da 22 dekar serada çiftçilik yapan ve aynı zamanda 3 çocuk annesi olan Suzan Çakar eşi Nihat Çakar'a böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı.

Antalya'da 22 dekar serada çiftçilik yapan ve aynı zamanda 3 çocuk annesi olan Suzan Çakar eşi Nihat Çakar'a böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı. Suzan Çakar, eşi Nihat Çakar'ın geçirdiği Covid-19 hastalığı sonrası bir talihsizlik yaşadığını ifade ederek, böbreklerinde var olan sorununun böbrek nakiline kadar gittiğini söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşında ve 3 çocuk annesi Suzan Çakar, geçirdiği Covid- 19 hastalığı sonrası böbrek yetmezliği yaşayan eşi Nihat Çakar'a, böbreğini verdi. 22 dekar serasında tek böbrekle çiftçilik yapan Suzan Çakar, "Eşim bu rahatsızlığı yaşayınca hiç düşünmeden böbreğimi verdim. Allah'a şükür çok büyük sıkıntım yok. Her sabah işimize geliyoruz, seramızda çalışıyoruz. Akşam eve gidiyorum üç çocuğumla ilgileniyorum" dedi.

"5 kere ameliyat oldu"

Eşinin daha önce böbrek rahatsızlığı sorunu yaşadığını ifade eden Suzan Çakar, "Böbrek taşından ötürü 5 kere ameliyat oldu. Ocak Ayı'nda ise Covid geçirdi. Eşim Covid olmasına rağmen bana geçmedi. Covid- 19 sonrası çok hastalandı, gitmediğimiz doktor kalmadı. Sonra nakil olacak dediler. Verici bulunması gerekiyordu. Akrabaları, annesinin, babasının değerleri uymadı. Kan grubumuz uyuşuyordu, benim değerlerde uydu. 3 çocuğumun babası olan eşime hiç düşünmeden tek böbreğimi verdim. Çok sıkıntı çekmiyorum. Ameliyattan bir iki ay sonra yeniden seraya geldim her işimi görüyorum" diye konuştu.

"Hedefim yüksek"

Bu yıl Aksu'da Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde yılın kadın çiftçisi seçildiğini de kaydeden Suzan Çakar, "Aksu Kaymakamı ve Tarım İlçe Müdürü beni, bu yılın kadın çiftçisi ilan ettiler. Daha önce Aksu'da kadın çiftçi yarışmasında birinci olmuştum. Hedefim her zaman yüksek" şeklinde konuştu.

"Hayat müşterek"

Diyaliz makinesine bağlı kalmadığı için mutlu olduğunu ifade eden Nihat Çakar ise, "Eşimin böbreğinin uyması beni mutlu etti. Böbreğimde bulunan taşlardan dolayı uzun yıllar zorluklar yaşadım. Ocak ayında geçirmiş olduğum C

ovid-19 yüzünden değerlerim düştü. Doktorum böbrek nakli olmam gerektiğini söyledi. Verici olarak eşimin böbreği bana uydu. Hayat müşterek. Eşimde aynı durum söz konusu olsaydı bende hemen verirdim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi
Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi
Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi
Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi

Koronavirüs, Hisarcık, Antalya, Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ödüllü kadın çiftçi, eşine böbreğini verdi - Son Dakika


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