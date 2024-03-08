Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Göksel Konseri düzenledi

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adalar'da "Göksel Konseri" düzenledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adalar'da konser düzenledi. Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Göksel'in sahne aldığı konsere, yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Adaları dolduran Eskişehirliler, Göksel'in söylediği bir birinden güzel şarkılarla keyifli bir akşam geçirdi.

Göksel şarkılarını Eskişehirliler için söyledi

Eskişehirliler konsere saatler kala Adalar'ı doldurdu. Büyük bir coşkunun hakim olduğu alanda, konserin başlamasını bekleyen Eskişehirliler, bir ara cep telefonlarının ışığı ile adeta ışık şovu yaptı. Göksel'in sahneye çıkması ile alandaki coşku iki katına çıktı. Uzun zamandır Eskişehir'e gelmediğini söyleyen Göksel, "Çok özlemişim. Böyle anlamlı bir günde burada olmak çok güzel" dedi. Konuşmasının ardından konsere başlayan Göksel, birbirinden güzel ve sevilen şarkılarını Eskişehirliler için söyledi. Göksel, söylediği şarkılarla Eskişehir'in soğuk havasına rağmen dinleyenlerinin içini ısıttı. Eskişehirliler de Göksel'in söylediği tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti.

"Sizleri seviyoruz"

Göksel'e teşekkür etmek için sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehirliler büyük bir coşkuyla alkışladı. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Kurt, "Eskişehir herkesi kucaklıyor. Bizim kapılarımız herkese açık. Odunpazarı Belediyesi'ne herkes gelebilir. Sizleri seviyoruz. Sevgili kadınlar, gençler,

Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yalnız değilsiniz. Hiç korkmayın. Biz varız. Sevgili Göksel bugün bize şeref, onur verdiniz. Gençlerimizi coşturdunuz, tebrik ediyorum. Gençler de 31 Mart'ta coşacak" dedi.

Başkan Kurt'a teşekkür eden Göksel, "Özellikle Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde, bu kadar emek verilmiş bir şehirde olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR