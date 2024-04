Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Bayramın bereketi ve güzellikleriyle dolu olmasını diler, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Bayramların insanlar arasındaki sevgiyi, dostluğu ve dayanışmayı pekiştirdiğini belirten Başkan Kurt, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve mutluluğunu bir kez daha yaşamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu kutsal günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın daha da güçlenerek, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir atmosferde buluşuyoruz. Bayramın getirdiği huzur ve mutluluk her birimizin kalbinde yer alırken, birlikte geçirdiğimiz bu özel günlerde komşularımıza, ailemize ve sevdiklerimize daha da yakın olmanın değerini bir kez daha anlıyoruz. Birlik ve beraberlik dolu, felaketlerin yaşanmadığı, her zaman bir öncekinden daha mutlu bayram günlerinin sevinç ve coşkusunu her an yüreğinizde hissettiğiniz günleriniz olsun. Bayramın bereketi ve güzellikleriyle dolu olmasını diler, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR