Kurt: Yeni parti kurulursa herkes birlikte geçmeli - Son Dakika
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Kurt: Yeni parti kurulursa herkes birlikte geçmeli

13.07.2026 15:32  Güncelleme: 16:31
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CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, olası yeni partiye belediye başkanları ve meclis üyelerinin de birlikte geçmesi gerektiğini söyledi. Meclis üyelerini ikna edemeyen başkanın politikayı bırakması gerektiğini belirtti.

(ESKİŞEHİR) - Haber: Meltem KARAKAŞ

CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt,kurulması durumunda belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin birlikte yeni partiye geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Meclisteki arkadaşlarını ikna edemeyen belediye başkanı da zaten politikayı bıraksın" dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'de yaşanan gelişmeler hakkında konuştu. Özgür Özel'in yeni parti kurulması durumunda sadece milletvekillerinin değil, belediye başkanları ve meclis üyelerinin de geçmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı meclisinde çoğunluk sorununun yaşanmayacağını ifade etti.

Kurt, "Yeni bir parti kurulacaksa toptan kimler geçecekse herkes anında geçmeli. Ona göre bir strateji geliştirip devam edilmeli. Bir kısmı CHP'de kalacak, bir kısmı yeni partiye geçecek, bir kısmı başka bir partiyle işbirliği içine girecek gibi bir değerlendirmenin çok doğru olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"MECLİS ÜYELERİNİ İKNA EDEMEYEN BELEDİYE BAŞKANI POLİTİKAYI BIRAKSIN"

Odunpazarı'nda çoğunluk sorununun yaşanmayacağını ifade eden Başkan Kurt, "Benim gönlüm başka yerde, gövdem başka yerde. Bu doğru bir iş olmaz. Azınlıksa azınlık, çoğunluksa çoğunluk. Meclisteki arkadaşlarını ikna edemeyen belediye başkanı da zaten politikayı bıraksın" dedi.

Görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın yerine yeni bir il başkanı atandığında şehirde ikilik olacağının altını çizen Başkan Kurt, "Çok hoş bir görüntü olmaz. Atanan il başkanı açısından da doğru bir iş olmaz. Onun için atanmayı kabul etmemek lazım. Burada eğer baskı unsuru olacaksa parti tabanı, Kemal Bey'i ikna etmeliler kurultay konusunda. Aksi takdirde bu parti fiilen ikiye bölünmüştür. Bunu sürdürmenin bize yararı yoktur. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yarar. Bundan kim sorumluysa, kim bu işi yapıyor, körüklüyorsa ona hesabı sorulmalıdır" şeklinde konuştu.

"ATAMA YÖNETİM CHP'Yİ BÜYÜTME HEDEFİYLE GELMEDİ"

Parti tüzüğüne uygun hareket edilirse Özgür Özel'in kurultayı kazanacağına inandığını belirten Başkan Kurt, "Ama gördüğümüz kadarıyla disipline sevkler, ihraçlar, görevden almalar devam ediyor, edecek. O zaman orada bir samimiyet aranmaz. Parti hukuku açısından bir objektiflik aranmaz. Ben iyi niyetli olduklarını zannetmiyorum. Atama yönetim, kayyım yönetimi CHP'yi büyütelim, CHP'yi iktidar yapalım gibi bir hedefle gelmedi. Özgür Özel ve ekibini uzaklaştıralım diye geldi. Onu da becerdiler. Bundan sonra yapacak işleri yok bence" ifadelerini kullandı.

Kurulması muhtemel yeni partinin politikaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Kurt, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu yorumlar nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor onu kestiriyorum. Önemli olan Özgür Özel'in ağzından çıkacaklardır. Şu anda Türkiye'nin bir tek derdi var, mevcut iktidardan kurutulmak. Bunun için bir Millet İttifakı, bir Türkiye İttifakı, tüm muhalefetin yan yana geldiği bir ittifak arıyoruz. Bu ittifak içinde çok solcu olmanın, çok sosyalist olmanın kime faydası olur onu bilemiyorum. Ama Türkiye'de sosyalist partiler var, komünist partiler var, çok devrimci partiler var. Olmuyor halkta karşılığı. Sandıkta çıkmıyor. Dolayısıyla bizim önce adalet, önce demokrasi, önce özgürlükler ortamını sağlayacak bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ondan sonra o ayrışmalar, bölüşmeler olmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kurt: Yeni parti kurulursa herkes birlikte geçmeli - Son Dakika

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