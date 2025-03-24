Odunpazarı Belediyesi Bayramda İhtiyaç Sahiplerini Unutmuyor

Odunpazarı Belediyesi, Halk Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ederken, bayram süresince de dayanışma ruhunu ön planda tutarak vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdürüyor. Halk Market'e alışverişe gelen vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya ikram ediliyor. Belediye, bu ikramı ile ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettiriyor.

"Bayramlar birlik ve beraberliği pekiştiren özel günlerdir"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna vurgu yaparak, "Halk Market, yalnızca bir dayanışma noktası değil; halkımızın her zaman yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Bayramın mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyoruz" dedi.

Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışını her fırsatta hayata geçiren Odunpazarı Belediyesi, bayramda da vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek. Halk Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek sunan belediye, toplumsal dayanışmayı güçlendiren projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR