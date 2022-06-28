Odunpazarı Belediyesi, Cüneyt Arkın'a Papatyalarla Veda Etti

Odunpazarı Belediyesi, bugün yaşamını yitiren Türk sinemasının değerli ismi Cüneyt Arkın'a veda etmek için Cüneyt Arkın Parkı'nı papatyalarla donattı.

Usta sanatçı, 11 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya hesabından "İlerleyen günlerde Eskişehir'e bağlı ve dünyaya geldiğim Odunpazarı ilçesindeki Cüneyt Arkın parkına gidip bol bol karımın sevdiği papatyaları ekeceğim" yazmıştı. Arkın'ın vefat haberini alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat vererek, usta ismin hayalinin gerçekleştirilmesini istedi. Bu talimat üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Cüneyt Arkın Parkı'na papatya ekilmesi için çalışmalara başladı. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerden öğrencilerin de katılımıyla, Cüneyt Arkın Parkı papatyalarla donatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, usta sanatçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kurt, şunları söyledi:

"Usta sanatçımızın adı Odunpazarı'nda bir parka verilmişti. Sanatçımız ise sosyal medyadan Odunpazarı'na gelerek bu parka eşinin sevdiği papatyalardan ekeceğini söylemişti. Bunu yapmaya ne yazık ki ömrü yetmedi. Biz de usta sanatçımızın adının yaşatılacağı bu parkta, onun hayalini gerçekleştirdik. Yeşilçamın usta isminin adı artık papatyalar içinde bu parkta yaşamaya devam edecek. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.