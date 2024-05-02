Odunpazarı Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Odunpazarı Belediyesi, 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 9'uncu birleşim 1'inci oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

19 gündem maddesinin olduğu meclis toplantısında, Odunpazarı Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Çiftçi Malları Koruma Meclisi'ne 5 Asil, 5 Yedek ve yine Murakabe Heyetine 5 Asil ve 5 Yedek üye seçimi yapıldı. Gizli oy ile yapılan seçimler sonrasında Çiftçi Malları Koruma Meclisi asil üyesi olarak Ahmet Savi, Burhan Turan, Hasan Uçak, İlyas Savaş, Osman Atan; yeden üye olarak ise Hüseyin Alıntaş, Sezgin Yılmaz, İsmail Öncü, Ali Osman Oğuz ve Mustafa Kemal Biçerer seçildi. Devir Edizgil, Halil İbrahim Özbek, İbrahim Özcan, Mustafa Fun, Enver Furtın Murakabe Heyeti'ne asil üye; Durmuş Akman, Tuncer Bozkurt, Muharrem Işıkel, Mubin Çıtak ve Abdullah Mermer ise Murakabe Heyeti'ne yedek üye olarak seçildi. Mecliste görüşülen diğer 18 gündem maddesi ise ilgili komisyonlara sevk edildi. Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17.00'da yapılmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR