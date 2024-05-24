Odunpazarı Belediyesi Muhtarlara Tesis Gezisi Düzenledi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Muhtarlara Tesis Gezisi Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi Muhtarlara Tesis Gezisi Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar için birim tesislerine gezi düzenledi. Muhtarlar, belediyenin hizmetlerini yakından görme fırsatı buldu.

24.05.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
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Odunpazarı Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan mahalle muhtarları için belediye birim tesislerine gezi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Odunpazarı bölgesinde görev yapan merkez ve kırsal mahalle muhtarları için belediyenin birim tesislerine gezi düzenledi. Gezide muhtarlar, Halk Market, Nalan Kaya Odunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Aşevi, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Orhangazi Halk Merkezi, Tekstil Atölyesi ile Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Tesisleri gezen muhtarlara belediye yetkilileri, birimler ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesi'nin hizmetlerini yakından gören muhtarlar, belediye çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu.

Başkan Kurt'a muhtarlardan teşekkür

Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, Tekstil Atölyesi, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, Aşevi ve Halk Marketten oldukça etkilendiklerini belirten muhtarlar, Odunpazarı Belediyesinin bu kadar fazla sayıda nitelikli proje ile çalışmalar yapmasından çok etkilendiklerini dile getirerek Başkan Kurt'a teşekkür etti. Muhtarlar, "Başkan 7'den 77'ye herkese hizmet veriyoruz diyordu, bunun ne demek olduğunu gezerek gördük. Kreşler ve Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi ile bunun gerçekten başarıldığına tanık olduk. Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar için Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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