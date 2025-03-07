Odunpazarı Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri

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Odunpazarı Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla erkeklere yönelik düzenlediği seminerlere devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü son olarak Erenköy Mahallesi'nde bulunan kıraathanelerde seminer düzenledi. Seminerlerde, şiddetin sadece kadınların değil, tüm toplumun ortak mücadelesi olması gerektiği vurgulandı. Kadına yönelik şiddetin temel nedenleri, toplumsal etkileri ve çözüm yollarının ele alındığı seminerlerde katılımcılar, şiddet mağdurlarının hakları ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca bilinçlendirme çalışmalarının önemi üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların soruları ve paylaşımları, şiddet konusunun daha derinlemesine ele alınmasına katkı sağladı. Fikir alışverişi ve önerilerle güçlü bir diyalog ortamı oluştu. Seminerin sonunda, şiddetsiz bir toplum için hep birlikte adım atılması gerektiği vurgulayan yetkililer kadınların haklarını savunmak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. Seminer sonunda kıraathane kapısına Odunpazarı Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırlanan ve üzerinde "Kadına Her Türlü Şiddete Hayır" yazılı döviz asıldı. - ESKİŞEHİR