 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde Tasarruf ve Çevre Dostu Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde Tasarruf ve Çevre Dostu Çalışmalarını Sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi, kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde üretilen organik solucan gübresini kullanarak tasarruf etmeyi ve toprak kirliliğini önlemeyi hedefliyor. Belediye, 5 dönümlük alanda bulunan tesisinde 13 milyon solucanla 30 ton gübre üretti ve bunun bir kısmını tarımsal çalışmalarda kullandı. Ayrıca, bilim ve teknolojiyi takip eden belediye, sera kurarak solucan gübresiyle bitki besleme denemeleri yapıyor.

Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisleri\'nde Tasarruf ve Çevre Dostu Çalışmalarını Sürdürüyor
08.01.2024 - 13:43,
Abone Ol

Odunpazarı Belediyesi, kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla tasarruf etmeye devam ediyor. Vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, sera, park ve bahçeleri başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda ve tarımsal çalışmalarda Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde üretilen yüzde 100 organik solucan gübresini kullanıyor. Böylece tasarruf eden belediye aynı zamanda da kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirliliğinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

5 dönümlük alan üzerinde 250 metrekare kapalı alana sahip olan Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Yukarıçağlan Mahallesi'nde bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bu tesiste solucanların bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan gübresini üretiyor. 2017 yılında yapımı tamamlanan Odunpazarı Belediyesi Solucan Gübresi Üretim Tesisinde bugüne kadar 30 ton solucan gübresi üretildi. Yaklaşık 13 milyon solucanın bulunduğu tesiste 2023 yılında ise 13 ton solucan gübresi üretildi. Üretilen bu gübrenin 8 tonu Odunpazarı Belediyesi'nin tarımsal üretim ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanıldı. Geriye kalan 5 ton çiftçilere dağıtıldı. 2023 yılında gübre üretiminin belediyeye karı ise 500 bin lira oldu.

BİLİM VE TEKNOLOJİYİ DE TAKİP EDİYORLAR

Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisinin bulunduğu alanın 800 metrekaresine sera kurdu. Bu serada solucan gübresi ile değişik bitkiler üzerinde besleme denemeleri yapılıyor. Gerçekleştirdiği bu çalışmalarda bilim ve teknolojiyi takip eden belediye, yeni yeni yatırımlar yapmayı da sürdürecek. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Solucan Gübresi Üretim Tesisi çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Solucan Gübresi Üretim Tesisini ziyaret eden Başkan Kurt, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor.

NEDEN SOLUCAN GÜBRESİ?

Solucan gübresi yüksek organik yapısı toprağın humus seviyesini ve organik madde miktarını artırırken; sorunlu, verimliliğini, organikliğini yitirmiş ve sürekli kimyasala maruz kalmış toprakların ıslahını sağlar. Toprak verimliliğini, dolayısıyla ürünün verimini artıran solucan gübresi, toprağın nem, tuz, pH ve strüktürünü düzenler. Toprağın su tutma kapasitesini ve havalanmasını artıran solucan gübresi, toprağın besin maddelerini daha uzun süre tutması ve bitkinin besin maddelerinden daha fazla yararlanmasını sağlar. Gübre içerisindeki makro ve mikro besin elementleri yavaş salındığı için bitki daha uzun süre beslenir ve iyi bir kök yapısı oluşturduğu için kök hastalıklarına karşı, sağlıklı bitki gelişimi sağladığı için genel hastalıklara karşı bitkiye direnç sağlar.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Odunpazarı, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde Tasarruf ve Çevre Dostu Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde Tasarruf ve Çevre Dostu Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement