OECD Kentsel Gelişim Günleri Paris\'te Sürdürülebilir Kentler İçin Buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Kentsel Gelişim Günleri, sürdürülebilir şehirler vizyonuyla dünya liderlerini buluşturdu.

TİKA'nın desteğiyle Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Kentsel Gelişim Günleri, sürdürülebilir şehirler vizyonuyla dünya genelinden liderleri bir araya getirdi. Aralarında 150'den fazla belediye başkanı, şehircilik uzmanı ve yenilikçi ismin bulunduğu katılımcılar, kapsayıcılık, döngüsellik ve dirençlilik ilkeleri doğrultusunda kentlerin geleceğini tartıştı. Etkinlik boyunca OECD'nin güncel verileri kamuoyuyla paylaşılırken; yaşanabilir kentlerin inşası, konut krizine yönelik çözümler, kaynakların verimli kullanımı, iklim değişikliğine karşı dirençli yapılar ve 2030 sonrası kalkınma hedefleri gibi birçok başlık gündeme alındı. Katılımcılar, şehirlerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yenilikçi çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunurken, uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Üç gün süren etkinliğin sonunda yayımlanan "Şehirler ve Bölgeler için Dirençlilik" başlıklı eylem çağrısında, yerel ve bölgesel aktörlerin kamu, özel sektör ve sivil toplumla birlikte hareket ederek kentlerin potansiyelini ortaya çıkarma iradesi vurgulandı. Dijital ve yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, konut sorunu, su yönetimi ve bölgesel eşitsizlikler gibi alanlarda yerel çözümler üretilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca çok düzeyli yönetişim, kapsayıcı hizmetler, dijital araçların kullanımı ve alternatif finansman modelleri konusunda somut adımlar atılması gerektiği ifade edilirken, OECD'nin bu sürece bilgi ve analiz desteğiyle katkı sağlaması çağrısında bulunuldu. - ANKARA