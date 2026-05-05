OEDAŞ\'a Yeni Genel Müdür Atandı

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta yaklaşık 3 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) Genel Müdürlüğü görevine Dr. Necmi Odyakmaz atandı. Kariyeri boyunca kamu kurumları ve enerji sektöründe üst düzey sorumluluklar üstlenen Odyakmaz, OEDAŞ'ın beş ildeki elektrik dağıtım operasyonları, şebeke yatırımları, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, kurumsal gelişim, Ar-Ge, dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına liderlik edecek.

Dr. Necmi Odyakmaz kimdir

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Dr. Necmi Odyakmaz, yine ekonomi alanında New York Üniversitesi'nde yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde ise doktorasını yaptı. Kariyerine 1996 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda başlayan Odyakmaz, 2003-2007 yılları arasında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) Enerji Uzmanı olarak çalıştı. Kamudaki deneyimlerinin ardından özel sektöre geçen Dr. Odyakmaz, 2007-2013 döneminde E.ON Enerji'de Ekonomik Değerlendirme ve Regülasyon bölümlerinin yöneticiliğini yaptı. 2013-2019 yılları arasında Enerjisa bünyesinde sırasıyla Regülasyon Müdürlüğü, Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü ve Müşteri Teknik Hizmetleri, Regülasyon ve Yeni İş Geliştirme Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2019-2025 yılları arasında ise Sakarya Elektrik Dağıtım (SEDAŞ) şirketinin CEO'luk görevini yürüttü. - ESKİŞEHİR