Öğrenci İstiklal Marşı\'nda İl Birincisi

Yerel

Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda il birincisi olan 75. Yıl Mevlana Ortaokulu öğrencisi Muharrem Özer'i makamında ağırladı.

Kaymakam Şenay, Özer'i, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini başarıdan dolayı tebrik etti. Kaymakam Şenay, "Muharrem'i İstiklal Marşımıza olan hassasiyeti ve onu okuma konusundaki üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu önemli değerimize olan bağlılığı bizleri gururlandırdı. Onun bu başarısı, hepimiz için büyük bir onurdur. Muharrem'in gözlerinden öpüyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SİİRT